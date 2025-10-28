Uppgifter: Islänningen väntas lämna Halmstads BK

Gisli Eyjolfsson ser ut att lämna Halmstads BK efter säsongen.

Mittfältaren väntas gå till antingen Breidablik eller till IA Akranes.

Foto: Bildbyrån

Halmstads BK plockade in Gisli Eyjolfsson från Breidablik inför säsongen 2024.

Den 31-årige islänningen sitter på ett kontrakt som sträcker sig över nästa säsong också, men redan i vinter väntas han lämna.

Fotbolti.net rapporterar nämligen att Eyjolfsson väntas flytta hem till Island efter den här säsongen.

Han väntas antingen gå till moderklubben Breidablik eller till IA Akranes.

Den här säsongen står han noterad för en assist på 20 framträdanden.

