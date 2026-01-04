Uppgifter: Italiensk storklubb förhandlar om Theo Hernandez

Theo Hernandez lämnade AC Milan för Al-Hilal i somras.

Snart kan dock försvararen vara på väg tillbaka till Italien.

Juventus uppges nämligen förhandla om ytterbacken.

Foto: Bildbyrån

Theo Hernandez imponerade i AC Milan i flera år men i somras såldes ytterbacken till saudiarabiska Al-Hilal.

Saudiarabien-äventyret kan dock ta slut redan efter ett år för fransmannen.

Journalisten Carlo Pellegatti rapporterar nämligen att samtal och förhandlingar för en flytt till Juventus för fransmannen pågår.

Det lär dock inte bli aktuellt med en flytt nu i vinter, utan först till sommaren enligt rapporterna.

Hernandez har kontrakt med Al-Hilal fram till sommaren 2028.