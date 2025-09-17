Uppgifter: Italiensk storklubb vill ta City-stjärnan

Bernardo Silva sitter på utgående kontrakt med Manchester City.

Portugisen väntas inte heller erbjudas ett nytt kontrakt av toppklubben.

Istället kan det bli en Bosman flytt till Juventus som uppges vilja värva honom.

Foto: Bildbyrån

Bernardo Silva ser mycket väl ut att kunna ha gjort sitt i Manchester City efter den här säsongen.

Den portugisiske stjärnans kontrakt löper ut nästa sommar och nyligen kom det uppgifter om att han inte kommer att erbjudas något nytt kontrakt.

Istället kan det bli en Bosman-flytt till Italien.

Italienska Tuttosport kommer nämligen nu med uppgifter om att Juventus är intresserade av att plocka in mittfältaren nästa sommar.

Huruvida Silva själv är öppen för en flytt till Turin-klubben framgår dock inte.

Tidigare så har även Benfica uppgetts vara intresserade av att värva hem Silva.