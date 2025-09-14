Uppgifter: Väntas inte erbjudas nytt kontrakt

Bernardo Silvas kontrakt med Manchester City går ut efter säsongen.

Den här säsongen ser även ut att bli hans sista i toppklubben.

Portugisen väntas nämligen inte erbjudas något nytt kontrakt.

Foto: Bildbyrån

Bernardo Silva värvades av Manchester City från AS Monaco sommaren 2017.

Sedan dess har portugisen varit med och vunnit i stort sett allt man kan vinna inom klubblagsfotbollen och han har totalt gjort över 400 matcher för toppklubben.

Numera är han även lagkapten, men hans tid i City ser ut att lida mot sitt slut.

31-åringens kontrakt med Manchester City går ut efter den här säsongen och spanska AS rapporterar nu att kontraktet inte kommer att förlängas.

Vad som väntar Bernardo Silva om det inte blir något nytt kontrakt med Manchester City återstår att se.

Nyligen har mittfältaren kopplats ihop med en comeback i Benfica.