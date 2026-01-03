Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Italienska klubben vill låna Skjellerup

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Spezia vill låna Sassuolos Laurs Skjellerup.
Diskussioner ha inletts kring den förre Blåvitt-forwardern.
Det rapporterar sillyexperten Gianluca Di Marzio.

Foto: Bildbyrån

Laurs Skjellerup, 23, lämnade IFK Göteborg för italienska Sassuolo i januari 2025 i en affär värd drygt 35 miljoner euro, enligt klubbens vd.

Den här säsongen har anfallaren inte gjort ett enda framträdande i Serie A och nu uppges han kunna lämna. Enligt transferexperten Gianluca Di Marzio vill Serie B-klubben Spezia låna in Skjellerup. Di Marzio gör gällande att diskussioner har inletts.

Skjellerup har dragits med skador under fjolårets säsong och noteras för totalt sex matcher i Sassuolo.

