Uppgifter: Italienska klubben vill låna Skjellerup

Spezia vill låna Sassuolos Laurs Skjellerup.

Diskussioner ha inletts kring den förre Blåvitt-forwardern.

Det rapporterar sillyexperten Gianluca Di Marzio.

Foto: Bildbyrån

Laurs Skjellerup, 23, lämnade IFK Göteborg för italienska Sassuolo i januari 2025 i en affär värd drygt 35 miljoner euro, enligt klubbens vd.

Den här säsongen har anfallaren inte gjort ett enda framträdande i Serie A och nu uppges han kunna lämna. Enligt transferexperten Gianluca Di Marzio vill Serie B-klubben Spezia låna in Skjellerup. Di Marzio gör gällande att diskussioner har inletts.

Skjellerup har dragits med skador under fjolårets säsong och noteras för totalt sex matcher i Sassuolo.