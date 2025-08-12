Prenumerera

Uppgifter: Italienskt intresse för Sancho

    Jadon Sancho ser ut att lämna Manchester United.
    Engelsmannen uppvaktas nu av italienska Inter.
    Det rapporterar La Gazzetta dello Sport.

    Flera spelare uppges vara på väg att lämna Manchester United. En av dessa är Jadon Sancho.

    25-åringen spenderade förra säsongen på lån i ligakonkurrenten Chelsea. Det blev ingen fortsättning i Londonklubben utan Sancho återvände till United – men ser nu ut att lämna.

    Enligt La Gazzetta dello Sport visar Inter intresse för den offensive pjäsen och uppges försöka värva honom innan sommarfönstret stänger.

    Manchester United uppges kräva 20 miljoner euro för Sancho.

