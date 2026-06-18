Uppgifter: Jackson kan lånas ut igen

Nicolas Jackson var på lån till Bayern München i våras.

Nu kan senegalesen lånas ut igen.

Enligt Gazetta dello Sport är Juventus intresserade av anfallaren.

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Nicolas Jackson tillhör Chelsea men spelade sin fotboll utlånad till Bayern München under den gångna säsongen. Nu ser den 26-årige anfallaren ut att lånas ut igen.



Gazetta delo Sport uppger nämligen att Juventus vill knyta till sig senegalesen. Chelsea sägs vilja ha 15 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 164 miljoner kronor, för att få till en lånedeal med Turin-klubben.



Nicolas Jackson spelar VM för Senegal, som ingår i Grupp I.