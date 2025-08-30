Uppgifter: Jacksons flytt till Bayern München stoppas

Nicolas Jackson var redo för spel i Bayern München, men Chelsea ser nu ut att ha stoppat låneövergången.

Anledningen är en skada på lagkamraten Liam Delap som gör att Chelsea behöver behålla sin forward.

Foto: Bildbyrån

Chelsea var på väg att låna ut Nicolas Jackson till Bayern München, och forwarden reste därför till Tyskland. Nu meddelar The Athletic att flytten stoppas.

Bakgrunden är att Liam Delap skadade sig i Chelseas 2–0-seger mot Fulham. Enligt tränaren Enzo Maresca väntas Delap vara borta mellan sex och åtta veckor, vilket gör att Chelsea inte vill låna ut Jackson just nu.