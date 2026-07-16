Uppgifter: Jagne nära flytt till Kifisia

IFK Göteborgs Imam Jagne var utanför truppen senast.

Nu rapporterar flera medier att 22-åringen är på väg till Grekland.

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Imam Jagne saknades när Blåvitt möte Malmö FF förra veckan och senare kom besked att han var i förhandlingar med en ny klubb.

Det ser ut att bli en flytt till Grekland och Kifisia, det uppger SDNA och Gazzetta. Även Volos är intresserade.

Jagnes kontrakt med IFK Göteborg löper till slutet av 2028.