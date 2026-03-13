Uppgifter: James förlänger med Chelsea

Reece James blir kvar i Chelsea.

26-åringen väntas förlänga till sommaren 2032.

Det rapporterar The Athletic.

Foto: Alamy

Reece James har tillhört Chelsea under hela sin proffskarriär. Förutom ett utlån till Wigan är Chelsea den enda klubben han har representerat. 26-åringens nuvarande kontrakt sträcker sig till 2028

Nu rapporterar The Athletic att han stannar i Londonklubben längre än så. Lagkaptenen, har enligt uppgift, kommit överens med Chelsea om ett nytt avtal till sommaren 2032.

Reece James har svarat för totalt 16 mål och 31 framspel på 225 matcher i Chelsea. Han har dessutom gjort 22 landskamper för England.

Chelsea ligger för nuvarande på en femte plats i Premier League.