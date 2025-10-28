Uppgifter: James Rodriguez lämnar mexikanska Leon

Han skrev på för dem i januari.

Nu är James Rodriguez resa i mexikanska Leon slut.

Det uppger transferjournalisten Cesar Luis Merlo.

Foto: Alamy

Han har spelat för klubbar som Everton, Real Madrid, Monaco och Bayern München.

Under januari skrev James Rodriguez, 34, på för mexikanska Club Leon. Mycket mer än ett år ser det dock inte ut att bli för colombianen.

Får man tro transferjournalisten Cesar Luis Merlo kommer den offensiva mittfältaren att lämna Leon efter säsongen som tar slut i början av november.

Sedan Rodriguez lämnade Rayo Vallecano för Club Leon har han spelat 32 matcher i vilka det har blivit fem mål och åtta assist.