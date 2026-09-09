Uppgifter: James Rodriguez nära Serie B-klubb

James Rodriguez ser ut att återvända till Europa.

Enligt Marca väntas colombianen skriva på för Avellino i Serie B.

Foto: Bildbyrån

James Rodriguez slog igenom stort under VM 2014 i Brasilien, då han gjorde sex mål när Colombia nådde kvartsfinalen. Kort därpå fick mittfältaren till den stora flytten till Real Madrid.

2020 lämnade colombianen den spanska huvudstaden och det har därefter blivit spel i klubbar som Bayern München, Olympiacos, Sao Paulo och senast Minnesota United i MLS.

Nu ser det uta tt bli en återkomst till Europa.

Den numera 35-åriga stjärnan är nära en flytt till italienska Avellino, enligt Marca. Laget befinner ligger just nu femma i Serie B och tränas av den tidigare italienska försvararen Alessandro Nesta.