Thibaut Courtois tar paus från landslaget

Det blir inget spel i Nations League för Thibaut Courtois.

Den belgiska målvakten tar en tillfällig paus från landslaget.

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Belgien blev eliminerade i VM-kvartsfinalen mot de blivande världsmästarna Spanien i somras. Efter matchen meddelade Thibaut Courtois att han övervägde att stå över höstens Nations League-spel.

Nu har 34-åringen tagit ett beslut som han meddelat till den nya förbundskaptenen Mark van Bommel.

– Jag har bestämt mig för att inte spela hela Nations League-kampanjen med det belgiska landslaget. Om förbundskaptenen däremot får problem med skador kan jag undantagsvis bli kallad. Det innebär också att jag inte spelar om vi skulle nå semifinalerna, säger Courtois till belgiska Het Laatste Nieuws.

Målvakten har däremot inte gjort sitt i landslaget. När det är dags för EM-kvalet efter årsskiftet kommer Courtois vara tillgänglig igen.

– Om målvakten som står i Nations League gör det bra kan det hända att Van Bommel fortsätter med honom. Men jag vill kämpa för min plats. Jag vill bevisa att jag då återigen är förstemålvakt, säger han.

Courtois har varit utanför det belgiska landslaget tidigare. Inför EM 2024 valde målvakten att rata Belgien till följd av en konflikt med den dåvarande förbundskaptenen Domenico Tedesco. I mars 2025 återvände Real Madrid-keepern i samband med att Rudi Garcia tog över landslaget.

Han står noterad för 115 landskamper.

