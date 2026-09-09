Experten: Så ser Gyökeres framtid ut i Arsenal

Viktor Gyökeres har ryktats bort från Arsenal under sommaren.

Enligt transferexperten Ben Jacobs kommer svensken att stanna hela säsongen.

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Under hela sommaren har Viktor Gyökeres kopplats ihop med en flytt från Arsenal. Svensken har ryktats till Atletico Madrid där han skulle ha ingått i en bytesaffär samtidigt som Julian Alvarez gick till ”Gunners”.

Det engelska och spanska transferfönstret är stängt sedan en tid tillbaka. Transferexperten Ben Jacobs förklarar att den svenske forwarden ser ut att bli kvar i Arsenal säsongen ut.

– Ja, just nu, men med tanke på Julian Alvarez-situationen lades det fram en struktur som var att det var pengar plus Gyökeres, och Atletico Madrid gillade verkligen Gyökeres, men så länge Julian Alvarez stannade i klubben var det inte lika brådskande för dem att värva en spelare som Viktor Gyökeres, säger Jacobs i podcasten Market Madness.

Samtidigt som en flytt i sommar inte blev av ser Jacobs att Gyökeres kan lämna om ett år.

– Jag förväntar mig inte att Arsenal ska stå i hans väg, men jag skulle bli förvånad om det är under en vintermarknad när han fortfarande har värde för truppen, säger han och avslutar:

– Sommaren 2027 kan Gyökeres framtid bli mer av ett samtalsämne.

Gyökeres har haft en tuff start på säsongen. 28-åringen har gjort ett inhopp under Arsenals tre första ligamatcher.



