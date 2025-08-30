Uppgifter: Jeng klar för Feyenoord

Malcolm Jeng lämnar Stade Reims.

Enligt Expressen lånas han ut till Feyenoord – med en köpoption.

Malcolm Jeng blev i januari 2025 en av de dyraste försäljningarna i IK Sirius historia när han gick till franska Stade Reims för runt 30 miljoner kronor.

Men sejouren i Frankrike blev kort. Efter endast fyra matcher och en nedflyttning till Ligue 2 står det nu klart att den 20-årige försvararen lämnar.

Enligt uppgifter till Expressen har Reims och nederländska Feyenoord nått en överenskommelse om ett lån med köpoption – en option som kan bli obligatorisk om Jeng spelar ett visst antal matcher under säsongen.

Jeng väntas inom kort resa till Nederländerna för att genomgå en läkarundersökning. Om allt går enligt planerna blir han snart presenterad som nyförvärv för storklubben i Eredivisie.