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Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Jensen återvänder till allsvenskan

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Nilo Ek
Webbredaktör
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IF Elfsborg värvar från Aberdeen.
Högerbacken Alexander Jensen är detaljer från Boråsklubben, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Alexander Jensen lämnade IF Brommapojkarna för Aberdeen i januari 2025.

Nu rapporterar Tipsbladet att den danske högerbacken bara är detaljer från en återkomst till allsvenskan. Sajten uppger att 24-åringen är nära en övergång till IF Elfsborg.

Jensen noterades för 25 framträdanden i skotska Premiership.

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