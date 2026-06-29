Uppgifter: Jensen återvänder till allsvenskan
Följ Fotbolldirekt på
Google news
IF Elfsborg värvar från Aberdeen.
Högerbacken Alexander Jensen är detaljer från Boråsklubben, enligt uppgifter.
Alexander Jensen lämnade IF Brommapojkarna för Aberdeen i januari 2025.
Nu rapporterar Tipsbladet att den danske högerbacken bara är detaljer från en återkomst till allsvenskan. Sajten uppger att 24-åringen är nära en övergång till IF Elfsborg.
Jensen noterades för 25 framträdanden i skotska Premiership.
Den här artikeln handlar om: