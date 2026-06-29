Uppgifter: Jensen återvänder till allsvenskan

IF Elfsborg värvar från Aberdeen.

Högerbacken Alexander Jensen är detaljer från Boråsklubben, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Alexander Jensen lämnade IF Brommapojkarna för Aberdeen i januari 2025.

Nu rapporterar Tipsbladet att den danske högerbacken bara är detaljer från en återkomst till allsvenskan. Sajten uppger att 24-åringen är nära en övergång till IF Elfsborg.

Jensen noterades för 25 framträdanden i skotska Premiership.