Uppgifter: Jesper Karlsson till Schweiz

Jesper Karlsson ser ut att lämna Bologna på nytt.

Enligt Aftonbladet är svensken nära en utlåning till schweiziska Servette.

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Landslagsmeriterade Jesper Karlsson var nyligen nära en flytt till serbiska storklubben Röda Stjärnan. Men förhandlingarna strandade, och nu ser Bologna-svensken i stället ut att hamna i Schweiz.

Enligt Aftonbladet väntas 28-åringen lånas ut till Servette. Klubbarna uppges i princip vara överens om en övergång som sträcker sig över resten av säsongen.

Karlsson anslöt till Bologna från AZ sommaren 2023. Därefter har den offensive spelaren varit utlånad till Lecce, Aberdeen och senast Utrecht.

I Bologna har det hittills blivit ett mål på 15 tävlingsmatcher. Karlsson har kontrakt med den italienska klubben till sommaren 2028.