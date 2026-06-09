Uppgifter: Jiménez nära återkomst till Wolves
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Raúl Jiménez är klubblös efter avskedet från Fulham.
Nu uppges den mexikanske anfallaren vara nära en comeback i Wolverhampton.
Under måndagen meddelade Fulham att Raúl Jiménez lämnar klubben efter tre säsonger i London.
Nu rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano att den 35-årige anfallaren kan vara på väg tillbaka till Wolverhampton. Enligt uppgifterna pågår förhandlingar mellan klubben och spelarens representanter.
Jiménez befinner sig för närvarande i Nordamerika där han ingår i Mexikos VM-trupp.
Anfallaren spelade för Wolverhampton mellan 2018 och 2023 och noterades för 57 mål på 166 matcher i klubbens färger.
Under tiden i Fulham blev det 31 mål på 115 framträdanden.
Den här artikeln handlar om: