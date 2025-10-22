Uppgifter: Johan Lindholm hänger löst i HBK

Halmstads BK kan vara på väg att byta tränare.

Detta uppger Expressen som skriver att Johan Lindholm hänger löst.

– Nej, nej. Vi har fullt förtroende för Johan, säger HBK:s ordförande Per-Olof Nilsson.

Foto: Bildbyrån

Halmstads BK ser högst troligt ut att ha säkrat spel i allsvenskan 2026 med tre omgångar kvar att spela.

Trots det uppger Expressen att Hallands-klubben överväger att göra förändringar i tränarstaben. Detta innebär bland annat att huvudtränare Johan Lindholm hänger löst.

Under vintern signerade 37-årige Lindholm ett kontrakt över tre år – och HBK:s ordförande Per-Olof Nilsson menar att de inte diskuterar hans framtid.

– Vi har en tränare som vi har fullt förtroende för så att det är ingen diskussion om det just nu, säger han till Expressen.

Därmed är det inte aktuellt att byta tränare i HBK just nu.

– Nej, nej. Vi har fullt förtroende för Johan, slår Nilsson fast.

Vidare uppger Expressen att Robert Vilahamn, som har varit klubblös sedan han fick sparken från Tottenham samt Landskrona Bois Robin Asterhed är två potentiella kandidater till att ersätta Lindholm.