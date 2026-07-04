Uppgifter: Johan Manzambi nära Newcastle

Johan Manzambi har gjort succé i VM.

Nu vill Newcastle värva talangen och den första kontrakten är tagen.

Det menar transferjournalisten Fabizio Romano.

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För några veckor sedan kom de första uppgifterna om att Newcastle vill värva Johan Manzambi från Frieburg.

Nu ska klubben ha lagt in en ny växel för att säkra upp talangen.

Transferjournalisten Fabrizio Romano uppger att en första kontakt är tagen med Freiburg och att ett första bud förbereds.

20-åringen, som har spelat VM med Schewiz har visat upp sig på den stora scenen och står noterad för tre mål och två assist i VM.