Jon Dahl Tomasson sparkades som förbundskapten för Sverige.

Nu kan dansken ta över Championship-klubben Norwich.

Det rapporterar brittiska Daily Telegraph.

Foto: Bildbyrån

Efter svaga resultat i Sveriges VM-kvalmatcher stod det klart att förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson sparkas. Sedan danskens exit har han stått utan ett uppdrag men kan nu återvända till England.

Den förre Blackburn-tränaren ska, enligt Daily Telegraph, ha varit i samtal med Norwich, som huserar i Championship. Samtidigt finns det flera kandidater till att ta över klubben. Ett namn som har kopplats ihop. med Norwich är Gary O’Neil.

Tomasson tog över det svenska landslaget 2024 efter Janne Andersson samtidigt som han tränade Blackburn. Han har även varit tränare i Malmö FF 2020 till 2021.