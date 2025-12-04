Uppgifter: Juan Arizala klar för Milan

Milan uppges vara överens med Independiente Medellin om värvningen av 20-årige Juan Arizala.

Den lovande ytterbacken ska ha nobbat intresse från flera europeiska klubbar.





Foto: Bildbyrån



Milan fortsätter sin satsning inför januarifönstret och ska enligt transferjournalisten Fabrizio Romano ha hittat sin nästa förstärkning. Klubben sägs ha nått en överenskommelse med Independiente Medellin om att värva den colombianske ytterbacken Juan Arizala.

Övergången uppges landa på omkring 3 miljoner euro, med ytterligare bonusar inkluderade. Enligt uppgifterna valde Arizala bort erbjudanden från både England och Belgien för att i stället ta steget till Serie A-klubben.

Den 20-årige talangen har etablerat sig i Medellins A-lag och noterats för tre mål och en assist på 50 tävlingsmatcher.