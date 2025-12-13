Uppgifter: Jürgen Klopp kommer inte ta över storklubben

Jürgen Klopp har gjorts aktuell för Real Madrid ifall Xabi Alonso sparkas.

Tysken kommer dock inte att ta över den spanska storklubben.

Detta bekräftas av Red Bulls globala fotbollsdirektör.

Foto: Bildbyrån

Real Madrid är inne i en liten formsvacka och detta har fått det att börja ryktas om att Xabi Alonso kan hänga löst.

I samband med detta har Jürgen Klopp pekats ut som en tänkbar ersättare, men tysken ser inte ut att ta över – ifall Alonso sparkas.

Klopp, som sedan en tid tillbaka arbetar som fotbollschef inom Red Bull-koncernen, har tidigare varit tydlig med att han för tillfället inte planerar att återvända till tränarbänken.

Detta bekräftas nu även av Red Bulls globala fotbollsdirektör Oliver Mintzlaff.

– Han har gjort det klart att han inte vill vara tränare just nu, säger Mintzlaff vid ett evenemang arrangerat av Leipziger Volkszeitung.

Huvudalternativ att ta över Real Madrid, ifall Alonso sparkas, uppges istället vara den förre Real Madrid-försvararen Álvaro Arbeloa.