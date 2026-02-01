Uppgifter: Juventus följer Benzemas situation

Karim Benzemas framtid är oviss.

Enligt franska uppgifter har Juventus tagit kontakt kring den 38-årige anfallaren mitt under en infekterad kontraktstvist med Al-Ittihad.

Foto: Bildbyrån

Karim Benzema, 38, uppges befinna sig i konflikt med sin nuvarande klubb Al-Ittihad efter ett kontraktsförslag som ska ha upplevts som förolämpande.

Enligt uppgifter ska den tidigare Real Madrid-stjärnan ha erbjudits en förlängning utan fast lön – där ersättningen i stället enbart skulle komma från bildrättigheter. Förslaget har enligt rapporterna skapat irritation hos fransmannen.

Enligt L’Équipe finns det fortfarande möjlighet för Benzema att byta klubb innan transferfönstret stänger. En flytt inom Saudiarabien är ett alternativ, där Al-Hilal pekas ut som en het kandidat.

Samtidigt uppges även intresse finnas från Europa. L’Équipe rapporterar att Juventus har hört sig för om anfallarens situation, även om någon konkret förhandling eller officiellt bud ännu inte ska ha lagts.