Uppgifter: Juventus har kontaktat Al-Hilal angående Núñez

Darwin Núñez uppges vara på väg bort från Saudiarabien.

Nu sägs Juventus visa intresse för anfallaren – och ha tagit kontakt med Al-Hilal.

Det rapporterar transferjournalisten Gianluca Di Marzio.

Det var under fjolåret som Darwin Núñez lämnade Liverpool för saudiska Al-Hilal. Hittills har uruguayanen noterats för nio mål och fem assist på 24Han tävlingsmatcher i Saudiarabien.

Under den senaste tiden har anfallaren kopplats ihop med en återkomst till Premier League. I början av mars gjorde rapporter gällande att Chelsea hade gett sig in i jakten på Núñez. Däremot gör de senaste rapporterna gällande att anfallarens agent hade besökt Turin och Juventus träninganläggning i vad som kan vara ett första steg i en kommande transfer.

Nu skriver också transferjournalisten Gianluca Di Marzio att ”Den gamla damen” har tagit kontakt med Al-Hilal i syfte att undersöka möjligheterna för en Núñez-värvning.

Denna vill man, enligt rapporterna, få till redan i sommar. Värt att ha med sig i sammanhanget är att 26-åringen inte har spelat fotboll sedan i början av februari, då han blev avregistrerad från Al-Hilals trupp.

Hans avtal med den saudiarabiska klubben sträcker sig fram till sommaren 2028.