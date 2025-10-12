Uppgifter: Juventus kan offra Koopmeiners för Tonali

Juventus vill värva Sandro Tonali från Newcastle.

Nu är man redo att offra Teun Koopmeiners för att få till en värvning.

Det uppger sajten Juve-Live.

Foto: Bildbyrån

Sedan Sandro Tonali, 25, lämnade Milan för spel i Newcastle år 2023 har den italienska mittfältaren varit med om mycket. Han har bland annat stängts av i tio månader för otillåten betting men också etablerat sig som en nyckelspelare i Premier League-klubben på senare tid.

Det har även gjort att andra klubbar har fått upp ögonen för mittfältaren. Under sommaren rapporterades det exempelvis att Juventus visade intresse, utan att komma till skott.

Till vintern kommer de, enligt Juve-Live, att göra ett nytt försök. Detta då man är redo att erbjuda Teun Koopmeinersi i utbyte mot Tonali. Detta exklusive en summa på 50 miljoner euro, eller 552 miljoner kronor, som man är beredda att betala.

En flytt för Tonali ser dock inte ut att bli aktuell just nu, då han för några dagar sedan uppgav att han inte vill flytta hem till Serie A ännu.

Sandro Tonalis kontrakt med Newcastle sträcker sig fram till sommaren 2028.