Uppgifter: Juventus med två kontraktsförslag till Spalletti

Luciano Spalletti tog över Juventus i höstas efter att Igor Tudor lämnat klubben.

Nu förs positiva samtal om en förlängning.

Tränaren ska enligt italienska uppgifter ha två kontraktsförslag att ta ställning till.

Foto: Bildbyrån



Sedan Luciano Spalletti tog över tränarjobbet i Juventus i slutet av oktober har laget spelat 28 matcher, varav 15 har slutat med seger. Hans nuvarande kontrakt sträcker sig över den pågående säsongen.

Enligt uppgifter i La Gazzetta dello Sport pågår nu positiva diskussioner om en fortsättning. Tidningen skriver att Spalletti har två olika kontraktsförslag från Juventus.

Det första alternativet gäller ett avtal till sommaren 2027 med en option på ytterligare ett år. Lönen ska då ligga på omkring sex miljoner euro (cirka 67 miljoner kronor) per säsong, inklusive cirka en miljon euro i bonusar.

Det andra förslaget uppges vara ett tvåårskontrakt med en något lägre årslön på runt fem miljoner euro (cirka 56 miljoner kronor).

Enligt tidningen är det första alternativet i nuläget det mest troliga.



