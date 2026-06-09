Uppgifter: Juventus stoppar Arsenals försök att värva Yildiz

Arsenal har undersökt möjligheterna att värva Kenan Yildiz.

Men Juventus har gjort klart att den turkiske stjärnan inte är till salu, enligt The Athletic.

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Arsenal letar efter förstärkningar på kanten inför nästa säsong och har enligt The Athletic visat intresse för Juventusstjärnan Kenan Yildiz.

Den 21-årige yttern har utvecklats till en nyckelspelare i den italienska storklubben sedan han anslöt från Bayern München 2022. Intresset från Europas toppklubbar har varit stort, men Juventus uppges inte vara villigt att sälja.

Enligt The Athletic har Arsenal sonderat terrängen kring en möjlig affär, men fått beskedet att Yildiz inte är till salu i sommar.

Han förlängde dessutom sitt kontrakt med Juventus så sent som i februari. Det nya avtalet sträcker sig till sommaren 2030.