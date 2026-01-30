Uppgifter: Juventus-svensken lånas ut till Serie B-klubb

Jonas Rouhi, 22, uppges lämna Juventus.

Svensken kan lånas ut till Carrarese i Serie B.

Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.

Foto: Alamy

Jonas Rouhi har haft det svårt att slå sig in i Juventus. Nu kan den svenske vänsterbacken lånas ut.

Enligt den italienska journalisten Nicolo Schira har Juventus förhandlat med Rouhis agent om ett lån till Carrarese. Lånet uppges sträcka sig sex månader.

Carrarese ligger nia i Serie B.

Rouhi har tidigare kopplats ihop med klubbar som Westerlo, Parma och Göztepe.

Svensken anslöt till Juventus från Brommapojkarnas akademi. 22-åringen har gjort sex framträdanden för Juventus A-lag.