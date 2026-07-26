Uppgifter: Juventus tittar på United-floppen

Joshua Zirkzee kan lämna Manchester United.

Enligt uppgifter visar Juventus intresse för forwarden.

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Joshua Zirkzee, 25 kommer från en tuff säsong i Premier League. Anfallaren noterades för endast fem starter i Manchester United och nu ryktas han bort.

Enligt Sky Sports visar den Juventus intresse och överväger en värvning av 25-åringen i sommar. Samtidigt prioriterar den italienska giganten en värvning av PSG:s Randal Kolo Muani.

Zirkzees kontrakt med United sträcker sig till sommaren 2029.