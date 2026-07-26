Uppgifter: Benkovic-affären riskerar spricka

Filip Benkovic sägs vara nära att återvända till AIK.

Men nu kan övergången kollapsa, enligt uppgifter.

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Tidigare i veckan rapporterade Expressen om att Filip Benkovic är aktuell för en återkomst till AIK. Den kroatiske mittbacken uppgavs bli utlånad av Shenzhen Peng City.

Nu rapporterar Expressen att AIK-övergången kan spricka.

Benkovic ska ha genomfört en läkarundersökning hos AIK under fredagen men efter det ska flytten ha varit i fara, uppger tidningen. Anledningen till det framgår inte. Nu återstår det endast att se om affären blir eller inte.

Benkovic noterades för två mål och två framspelningar på 35 matcher under sin första tid i ”Gnaget”.