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Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Juventus vill värva från Tottenham

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Juventus vill förstärka målvaktspositionen.
Nu blickar den italienska klubben mot England och Tottenham.

Foto: Bildbyrån

Juventus gick nyligen miste om värvningen av Aston Villas Emiliano Martínez.

Nu ser Turinklubben i stället ut att förstärka målvaktspositionen med en annan Premier League-keeper.

Enligt sillyspecialisten Gianluca Di Marzio är Juventus överens med Tottenham om ett lån av Guglielmo Vicario, 29, med en köpoption inkluderad.

Den italienske målvakten ska dessutom själv ha tackat ja till Juventus erbjudande, enligt journalisten Matteo Moretto

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