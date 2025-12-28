Uppgifter: Juventus visar intresse för Nkunku

Juventus har gett sig in i bilden kring Christopher Nkunku.

Enligt italienska uppgifter undersöker Turin-klubben möjligheten att värva anfallaren från Milan.

Foto: Bildbyrån

Efter flera framgångsrika år i RB Leipzig tog Christopher Nkunku steget till Chelsea sommaren 2023. Vistelsen i London blev dock kort och inte speciellt lyckad, vilket ledde till en flytt vidare till Milan i somras.

Inte heller i Serie A har den 28-årige fransmannen fått karriären att ta fart. Enligt italienska medier överväger Milan att hitta en lösning för Nkunku, och nu rapporterar La Repubblica att Juventus har visat intresse.

Uppgifterna gör gällande att Juventus har tagit kontakt med Milan för att sondera möjligheterna till en affär. Som en del av förhandlingarna ska Turin-klubben vara beredd att inkludera försvararen Federico Gatti i ett eventuellt byte.



Under säsongen har han hittills stått för ett mål och två assist på 14 matcher.

Hans kontrakt med Milan sträcker sig till sommaren 2030.