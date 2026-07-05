Uppgifter: Kalmar FF överens med Oddevolds lagkapten

Kalmar FF är nära ny värvning.

Alexander Almqvist, lagkapten i Oddevold, ska vara nära klubben.

Det uppger Sportbladet.

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Kalmar FF ser ut att göra en ny värvning inför höstsäsongen.

Enligt uppgifter från Sportbladet är Kalmar FF och Oddevold överens om en övergång för lagkaptenen Alexander Almqvist. Om inga oväntade hinder uppstår väntas affären bli officiell inom de närmaste dagarna.

Sportbladet uppger att övergången är värd ett miljonbelopp. Almqvist ska dessutom vara överens med Kalmar FF om ett kontrakt som sträcker sig över de kommande tre åren.