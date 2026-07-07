Uppgifter: Kan spela med Messi – efter VM-succén
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Vozinha var en vbärande spelare i Kap Verdes framgångar under VM.
Nu jagas den 40-årige målvakten av Inter Miami, enligt uppgifter.
Kap Verde chockade alla när de gick obesegrade genom gruppspelet i VM. I sextondelsfinal ställdes den lilla önationen mot giganten Argentina. Kap Verde stod upp starkt och tvingade matchen till förlängning där argentinarna lyckades vinna.
En av spelarna som stack ut i Kap Verde var målvaktsveteranen Vozinha. 40-åringen svarade för flera avgörande räddningar och växte fram till en favorit.
Nu rapporterar den spanska tidningen Marca att Inter Miami visar intresse för Vozinha. MLS-klubbens ägare David Beckham har fått upp ögonen för burväktaren, som är kontraktslös.
I Inter Miami spelar bland annat Lionel Messi, Luis Suarez och Rodrigo De Paul.
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