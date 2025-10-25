Uppgifter: Karlsson tar över finsk klubb

Jens Karlsson tar sig an ett nytt uppdrag.

Svensken tar äver finska FF Jaro.

Detta enligt MTV Sports.

Foto: Bildbyrån

Nyligen stod det klart att tränaren Niklas Vidjeskog lämnar finska FF Jaro. Detta då de valt att inte förlänga kontraktet med finländaren.

Nu rapporterar finska MTV att letar efter en ny tränare och att det ser ut att bli en svensk. Enligt MTV är det Jens Karlsson som är aktuell för att ta över Jaro. Parterna uppges ha nått en överenskommelse.

Karlsson har tidigare varit verksam i Helsingborgs akademi och varit assisterande tränare i Kalmar FF. Han kommer senast från att vara huvudtränare i norska Odds akademi.