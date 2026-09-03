Uppgifter: Karlssons flytt blir inte av

Jesper Karlsson såg ut att vara nära en flytt till Röda Stjärnan.

Nu kan serbiska medier rapportera att affären inte blir av.

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Jesper Karlsson såg ut att vara på väg bort från Bologna.

Den svenske 28-åringen kopplades starkt ihop med Röda Stjärnan och klubbarna uppgavs ha inlett förhandlingar om en övergång. Nu ser affären däremot ut att ha spruckit.

Enligt serbiska uppgifter har förhandlingarna strandat. Röda Stjärnan ville få in en förstärkning innan truppen till Europa Conference League skulle registreras, men klubben lyckades inte ro affären med Karlsson i hamn.

Det serbiska transferfönstret är dock fortfarande öppet till den 19 september.

Karlsson befinner sig samtidigt i Bolognas frysbox och har tidigare kopplats ihop med en flytt av transferexperten Nicolò Schira. Ett annat alternativ kan vara turkiska Samsunspor, som också uppges vara intresserat av svensken. Det turkiska transferfönstret stänger på fredag.