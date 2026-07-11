Uppgifter: Klopp detaljer från att ta över Tyskland
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Jürgen Klopp kommer allt närmare jobbet som Tysklands förbundskapten.
Enligt Bild återstår bara detaljer innan allt är klart.
Tyskland stod för ett fiasko under VM och blev eliminerade redan i sextondelsfinalen. Kort därpå valde förbundskaptenen Julian Nagelsmann att lämna jobbet.
Jürgen Klopp målades tidigt upp som förbundets förstaval som ersättare. Nu ser affären ut att vara nära att gå i mål.
Tyska Bild gör gällande har det tyska fotbollsförbundets ordförande Bernd Neuendorf och vice ordförande Hans-Joachim Watzke hållit ett möte med Klopp i New York under fredagen.
Enligt uppgifterna har parterna kommit överens om ett kontrakt fram till 2030, då nästa VM-slutspel får av stapeln. Klopp kommer även få en högre lön än vad Nagelsmann fick.
Klopp har under den senaste tiden haft en chefsroll i Red Bull-koncernen. Enligt uppgifterna kommer tysken inte att köpas ut från sitt kontrakt, utan istället bli kvar som en ambassadör för varumärket.
59-åringen har tidigare tärnat lag som Liverpool, Borussia Dortmund och Mainz.
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