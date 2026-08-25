Uppgifter: Klubb intresserad av Max Fenger

Max Fenger, 25, kan lämna IFK Göteborg.

Tipsbladet uppger att polska Jagiellonia Bialystok är intresserade.

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Max Fenger kan vara på väg bort från IFK Göteborg i sommar.

Under tisdagsförmiddagen uppger danska Tipsbladet att polska Jagiellonia Bialystok arbetar för att värva den danske anfallaren. Även Expressen har uppgifter om klubbens intresse för Fenger.

Fenger har kontrakt med Blåvitt till och med 2027. 25-åringen anslöt från Odense vintern 2025 och har sedan dess svarat för 16 mål och fyra assist på 49 matcher i IFK Göteborg-tröjan.

IFK Göteborg ligger för närvarande på tolfte plats i Allsvenskan, medan Jagiellonia återfinns på tionde plats i den polska ligan. Den polska klubben är dessutom nära en plats i Europa Leagues ligafas efter att ha besegrat georgiska Saburtalo med 4-0 på hemmaplan i det första playoff-mötet.