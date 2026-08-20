Uppgifter: Klubbarna som jagar Botheim – har lagt bud

Intresset för Erik Botheim, 26, växer.

Enligt uppgifter har Paok och Trabzonspor lagt ett bud på Malmö FF-forwarden.

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Erik Botheim har stått för en stark säsong i allsvenskan. Den norske anfallaren har gjort tio mål på 17 matcher för Malmö FF.

Nu har intresset växt för 26-åringen.

Enligt Expressen har grekiska Paok och turkiska Trabzonspor budat på Botheim. Det framgår däremot inte hur höga buden är. Affären sägs kunna bli av innan transferfönstret stänger.

Botheim anslöt till MFF 2024 och noteras för 36 mål och tio assist på 87 matcher i klubben.