Uppgifter: Kouame överens om avtal med Al-Ettifaq

AIK:s Axel Kouame ser ut att lämna.

Han rapporteras nu vara nära Al-Ettifaq.

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Under gårdagen rapporterade Expressen att AIK mottagit ett bud på 40 miljoner kronor från saudiska Al-Ettifaq för yttern Axel Kouame.

Nu kommer nya uppgifter som talar för att en övergång kan vara nära.

Enligt de saudiska medier har Al-Ettifaq nått en överenskommelse med Kouame om de personliga villkoren.

Om AIK accepterar budet och 23-åringen klarar läkarundersökningen kan affären därmed slutföras.

Al Yaoum uppger att en bekräftelse av övergången väntas inom kort. Arriyadiyah är samtidigt mer försiktiga och skriver att Kouame ingår i Al-Ettifaqs pussel kring utlänningskvoten.

Kouame har noterats för två mål och en assist på elva allsvenska matcher den här säsongen.

Yttern anslöt till AIK från finska Inter Åbo förra sommaren. Enligt tidigare uppgifter betalade Stockholmsklubben omkring tio miljoner kronor för att köpa loss honom.