Uppgifter: Kuggen nära att lämna Djurgården

Mikael Andersons tid i Djurgården kan vara över.

Enligt danska Tipsbladet förhandlar Dif med AGF om en övergång.

Mikael Anderson. Foto: Bildbyrån

Han anslöt från danska AGF för ett år sedan, men efter en tung vårsäsong där den 28-åriga Mikael Anderson har fått se sig petad till förmån för succéspelaren Bo Hegland kan tiden i blårandigt vara över. Enligt den danska sajten Tipsbladet är Dif i förhandlingar med AGF om en övergång för den dansk-isländska spelaren.

Klubbarna sägs vara nära att komma överens om en transfer men avgörande detaljer saknas innan en övergång kan bli officiell. Anderson uppges därtill inte ha enats med AGF om villkoren för det personliga avtalet.

Även Expressen har liknande uppgifter.

Mikael Anderson har totalt gjort 22 matcher för Djurgården sedan han anslöt förra sommaren. Han har noterats för åtta mål och tre assist. I år har det bara blivit fyra framträdanden för 28-åringen som har dragits med skador.

Kontraktet med Dif är skrivet fram till sommaren 2029.