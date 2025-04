Uppgifter: Kyle Walker lämnar Manchester City

Kyle Walker lånades ut från Manchester City till Milan under januarifönstret.

Nu väntas ytterbacken inte göra comeback till de regerande mästarna.

Det rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano.

Kyle Walker lämnade de regerande PL-mästarna Manchester City, på lån, till AC Milan. Den landslagsmeriterade engelskmannen har tidigare varit öppen för att komma tillbaka till City, där han tillbringade åtta säsonger.

– Det är inte över, jag är bara här på lån. Jag måste ha i beaktning att jag kan återvända, båda parter behöver komma överens i slutet av säsongen. Kapitlet är inte helt stängt, men vi får se vad som händer, sa han i en podcast på BBC i dagarna.

Nu rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano att det inte blir någon framtid mellan Kyle Walker och Manchester City. I låneavtalet med Milan finns en utköpsklausul men oavsett vad den italienska klubben väljer att göra kommer 34-åringen inte vända tillbaka till City.

Manchesterklubben. ska, enligt Romano, plocka in en ny ytterback till sommaren och därmed inte prioritera Kyle Walker.

Tidigare uppgifter gör gällande att Pep Guardiola är intresserad av ytterbackarna Destiny Udogie och Andrea Cambiaso.

