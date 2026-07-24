Uppgifter: Lacroix nära Chelsea

Chelsea håller på att färdigställa en försvarsvärvning.

Enligt The Athletic är Maxence Lacroix nära att skriva på för klubben.

Transfersumman landar på runt 766 miljoner kronor.

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Maxence Lacroix har en framgångsrik period bakom sig. Mittbacken bidrog starkt till Crystal Palace triumf i Conference League förra säsongen och han belönades med en plats i den franska VM-truppen, efter att ha debuterat i träningsmatch mot Brasilien under våren.

I Nordamerika blev det tre matcher varav två från start. När William Saliba blev skadad i semifinalen var prioriterade Lacroix framför den mer etablerade Ibrahima Konaté.

Insatserna i VM för Crystal Palace har nu burit frukt. Enligt The Athletic är den franska mittbacken nära att skriva på för Chelsea och i dagsläget återstår endast en läkarundersökning. Affären kommer enligt uppgifterna gå loss på 69,2 miljoner euro (motsvarande cirka 766 miljoner svenska kronor).

Maxence Lacroix har spelat lite drygt 100 tävlingsmatcher för Crystal Palace sedan han anslöt 2024. Han har även representerar tyska Wolfsburg och Sochaux hemma i Frankrike.