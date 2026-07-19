Uppgifter: Lämnar Häcken – lånas ut till Norge

Danilo Al-Saed ser ut att lämna BK Häcken.

27-åringen lånas ut till norska HamKam, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Danilo Al-Saed, 27, anslöt till BK Häcken sommaren 2025. Den här säsongen har yttern gjort ett framträdande i allsvenskan – och nu ser han ut att lämna Hisingenklubben.

Enligt Expressen är Häcken överens med norska HamKam om att låna ut Al-Saed. Tidningen uppger att övergången väntas bli klar inom den närmsta tiden. Det enda som är kvar är en läkarundersökning.

Al-Saed har tidigare spelat för klubbar som AIK, Heerenveen, Sandefjord oh Sandviken.