Uppgifter: Lämnar Häcken – lånas ut till Norge
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Danilo Al-Saed ser ut att lämna BK Häcken.
27-åringen lånas ut till norska HamKam, enligt uppgifter.
Danilo Al-Saed, 27, anslöt till BK Häcken sommaren 2025. Den här säsongen har yttern gjort ett framträdande i allsvenskan – och nu ser han ut att lämna Hisingenklubben.
Enligt Expressen är Häcken överens med norska HamKam om att låna ut Al-Saed. Tidningen uppger att övergången väntas bli klar inom den närmsta tiden. Det enda som är kvar är en läkarundersökning.
Al-Saed har tidigare spelat för klubbar som AIK, Heerenveen, Sandefjord oh Sandviken.
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