Uppgifter: Lampard kan ta över efter Juric i Southampton

Ivan Jurics Southampton har åkt ur Premier League.

Nu spekuleras det friskt kring hans ersättare.

Enligt Talksport är Frank Lampard aktuell att ta över.

Efter förlusten mot Tottenham i helgen stod det klart. Southampton är ute ur Premier League med sju omgångar kvar att spela.



Under måndagen sparkades chefstränare Ivan Juric från jobbet i klassikerklubben – som nu letar efter en ersättare.



Enligt brittiska Talksport är Southampton, som alltså spelar i Championship nästa säsong, intresserade av att ta in Frank Lampard.



Den tidigare storspelaren basar just nu över Coventry i andraligan där Southamptons styrelse sägs ha imponerats över Lampards arbete.



Däremot sägs tränaren vara inställd på att fortsätta i Coventry som just nu är sjua i Premier League.



I Coventry har Lampard basat sedan slutet av november förra året och har kontrakt till och med sommaren 2027. Han har tidigare tränat klubbar som Derby, Everton och Chelsea.