Uppgifter: United-flopp kan ersätta Harry Kane

Harry Kanes kontrakt löper ut nästa sommar.

Nu har Bayern München identifierat en möjlig ersättare till stjärnan, enligt uppgifter.

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Harry Kanes avtal med Bayern München sträcker sig till sommaren 2027. Redan nu har den tyska klubben börjat sondera terrängen för en ersättare till den engelska forwarden.

Enligt Bild-journalisten Christian Falk har Bayern München identifierat en spelare som kan bli nästa anfallare. Det är Manchester Uniteds Benjamin Sesko som är högst upp på listan.

Sesko noteras för 12 mål och en assist på 32 matcher i Manchester United. Slovenens kontrakt sträcker sig till sommaren 2030.