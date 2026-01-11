Uppgifter: Lasse Madsen lämnar Häcken för Brage

BK Häcken ser ut att sälja en av sina mittfältare till superettan.

Det handlar om danske Lasse Madsen som köps loss av IK Brage.

Det rapporterar Tipsbladet.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren som BK Häcken meddelade att man värvade Lasse Madsen, 20, från danska Silkeborgs akademi.

Sedan dess har dansken noterats för fyra framträdanden i allsvenskan där tre har kommit från start.

Nu ser dock Madsen ut att lämna tillvaron i Göteborg, för en flytt till Borlänge och IK Brage.

Enligt Tipsbladet kommer superettan-klubben att köpa loss honom och även ge honom en ”tongivande roll i laget”. För att en affär ska bli verklighet återstår endast detaljer, enligt uppgifterna.

Bortsett Silkeborg har Lasse Madsen även spelat för AGF Århus ungdomslag.