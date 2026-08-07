Romano: Kuggen överens med Spurs om förlängning

Tottenham är muntlig överens med Micky Van de Ven om en kontrakstförlängning.

Skriver långt kontrakt, enligt transfergurun Fabrizio Romano.

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Micky Van de Ven var en av de mest tongivande spelarna i Tottenhams bottenstrid förra säsongen. Efter att klubben klarade sig kvar i Premier League ser det även ut som att Van de Ven blir kvar i Spurs.



Fabrizio Romano skriver på X att klubben är överens med holländaren om en kontraktsförlängning. Enligt transfergurun ser Roberto De Zerbi honom som en av sina nyckelspelare, och det ska aldrig ha varit aktuellt för en försäljning.



Van de Ven får dessutom en löneökning i sitt nya kontrakt, som sträcker sig över flera år. Försvararen startade tre matcher för Nederländerna i sommarens VM-turnering. Äventyret tog slut redan i sextondelsfinalen efter uttåg mot Marocko.