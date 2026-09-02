Uppgifter: Leon Bailey lämnar Aston Villa

Leon Bailey ser ut att lämna.

Transferjournalisten Fabrizio Romano rapporterar att han lämnar för Olympiakos.

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Tidigare i somras kom uppgifter om att Aston Villas Leon Bailey var aktuell för en flytt till Premier League-nykomlingen Hull City.

Men under onsdagen kom en oväntad vändning. Transferspecialisten Fabrizio Romano uppger att den jamaicanske yttern i stället är klar för Olympiakos.

”Olympiakos når en muntlig överenskommelse för en överraskande affär”, skriver Romano.

Enligt uppgifterna är samtliga parter överens om ett treårskontrakt.

Bailey anslöt till Aston Villa inför säsongen 2021/22 och har sedan dess gjort 163 matcher för Birmingham-klubben. Den gångna säsongen spenderade han stora delar på lån i AS Roma.